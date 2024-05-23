Жителя Волгоградской области оштрафовали за экстремизм в «Одноклассниках»

За пропаганду нацистской символики 60-летний житель Фролово привлечен к административной ответственности. Как сообщили V102.RU во Фроловском районе Волгоградской области, Николай В. разместил в социальной сети «Одноклассники» комментарий экстремистского содержания.
Суд отметил, что в Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
Мужчина признал свою вину. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.