На Семи ветрах в Волгограде выпал град

Общество 23.05.2024 16:43
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23.05.2024 16:43
В Дзержинском районе Волгограда выпал град. Соответствующим видео поделились с V102.RU читатели. Осадки в виде ледяных шариков принесла обрушившиеся на город стихия - гром, молнии и дождь.Напомним, МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий 23 мая в виде сильных дождей в отдельных районах региона, а также ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с. В связи с неблагоприятным прогнозом волгоградские энергетики перешли на повышенный режим готовности.
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Общество 23.05.2024 18:31
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Общество 23.05.2024 17:27
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Общество 23.05.2024 15:44
Ураганный ветер, похолодание и град: в Волгоградской области готовятся встретить шторм23.05.2024 15:19
Общество 23.05.2024 15:19
«Готов служить России!»: волгоградские студенты стали участниками военно-патриотических соревнований23.05.2024 15:08
Общество 23.05.2024 15:08
В Волгоградской области начнут бесплатно устанавливать общедомовые приборы учета23.05.2024 15:03
Общество 23.05.2024 15:03
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Общество 23.05.2024 14:10
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Общество 23.05.2024 13:11
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Общество 23.05.2024 12:24
Кирпич «В добрый путь» подарил губернатор волгоградским предпринимателям23.05.2024 12:16
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Общество 23.05.2024 11:23
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