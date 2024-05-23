Общество

Ураганный ветер, похолодание и град: в Волгоградской области готовятся встретить шторм

Общество 23.05.2024 15:19
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23.05.2024 15:19


В Волгоградской области аварийно-восстановительные бригады компании «Россети Юг» приведены в повышенную готовность. Как сообщает ИА «Высота 102», энергетики были мобилизованы из-за уточнённого прогноза погоды, по которому некоторые районы региона могут оказаться во власти шторма. Также соответствующее предупреждение было опубликовано региональным управлением МЧС России.

– В отдельных муниципальных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с. В связи с ухудшением погодных условий к устранению разгула стихии готовы приступить 228 бригад: 1 142 энергетика и 705 единиц спецтехники, – рассказали редакции в пресс-службе сетевой организации.

Отметим, на случай, если ситуация обернется массовыми отключениями, специалисты приготовили 83 резервных электрогенератора. Оборудование поможет наладить энергоснабжение социально значимых объектов по временной схеме.

ГУ МЧС в связи с неблагоприятным прогнозом рекомендовало жителям Волгограда и области соблюдать стандартные правила безопасности. В случае непогоды волгоградцам советуют оставаться дома, избегать нахождения вблизи шатких конструкций и деревьев, а при ЧС звонить по номеру 101 с мобильных телефонов. 

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