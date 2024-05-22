Общество

В волгоградских трамваях автономные терминалы оставят кондукторов без работы

Общество 22.05.2024 11:07
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22.05.2024 11:07


В течение ближайших месяцев трамвайный парк Волгограда официально перейдёт на бескондукторный режим работы. Как сообщает ИА «Высота 102», для этого в мае специалисты приступили к установке в подвижном составе терминалов для бесконтактной оплаты проезда. Устройства массово монтируются на поручнях у входных дверей.

Планы по окончательному отказу компании «ЭлектроТранспорт Плюс» от услуг кондукторов в существующем виде подтвердили городские власти.

- В трамваях Волгограда планируется переход на бескондукторный способ оплаты проезда, что позволит решить проблему нехватки кондукторов. Те сотрудники, которые имеют желание продолжить работу, смогут перейти на должность контролёров или иные должности, — подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, перевод подвижного состава на бескондукторный режим работы прописан в инвестиционной программе концессионного соглашения о передачи трамвайного хозяйства в управление АО «ЭлектроТранспорт Плюс».

По информации властей, на 22 мая терминалами уже оборудованы 30% от всего подвижного состава. При этом ежедневно областной центр обслуживают порядка 110–120 трамваев.

В администрации Волгограда отказались сообщить, будет ли запуск терминалов поэтапным или же перевозчик планирует какое то время катать вхолостую дорогостоящее оборудование, пока терминалы не смонтируют во всех трамваях. Однако, по информации сотрудников компании «ЭлектроТранспорт Плюс», настройка и ввод в эксплуатацию первых терминалов должна завершиться до июля 2024 года.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» попросила пресс-службу мэрии поделиться информацией об опыте эксплуатации бескондукторных систем оплаты, насколько они удобны для пассажиров и выгодны для перевозчиков, а также не приводил ли их использование к росту количества волгоградцев, пользующихся услугами транспорта «зайцами». Однако в администрации Волгограда воздержались от ответов.

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