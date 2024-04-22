Полицейские и байкеры открыли мотосезон в Волгограде





Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями мотоклубов официально открыли мотосезон в Волгограде 22 апреля. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, старт торжественного пробега по дорогам города в этом году состоялся сразу с двух точек.

Мотоколонны проследовали с юга и севера города, встретившись у центральной лестницы набережной Волги. К колонне мотолюбителей присоединились и сотрудники региональной Госавтоинспекции, которые обеспечили безопасность и провели «круглый стол» на дороге.





- В ходе беседы с представителями мотоклубов обсуждались прежде всего вопросы безопасности водителей двухколесных транспортных средств, - подчеркнули в главке. - Инспекторы напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения и взаимоуважения на дорогах.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области