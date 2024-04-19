



В Ворошиловском районе Волгограда до конца 2024 года должны привести в порядок административное здание по адресу ул. Пугачевская, д. 1. Сооружение входит в перечень объектов культурного наследия Волгоградской области. В советское время здесь располагалось Сталинградское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госзакупки, накануне ФГБНУ «ВНИРО» объявило о поиске специализированной подрядной организации, которой предстоит заменить кровельное покрытие, а также восстановить ограждение и отделку чердачного помещения. Кроме того, в надстройке здания специалисты заменят старые окна на современные стеклопакеты, отремонтируют потолочные перекрытия и полы.

При реставрации фасада строителям будет необходимо привести в порядок лепнину над окнами, пилястры, а также восстановить часть фасада, облицованную керамической плиткой. Отреставрированы должны быть и колонны эркера здания, примыкающего к основному фасаду.

Отметим, на ремонт объекта культурного наследия из бюджета выделено 22,4 млн рублей.

Фото: панорамное изображение с сервиса «Яндекс. Карты»