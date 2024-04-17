В ЦПКиО Волгограда встанут на гвозди и станцуют интуитивный танец





Три дня веселья и активного отдыха обещают посетителям Центрального парка культуры и отдыха Волгограда. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ЦПКиО, в ближайшие выходные здесь отметят сразу два праздника – Международный день циркачей и День здоровья.

Уже в пятницу, 19 апреля, на большой поляне напротив озера черепах в 18:30 стартует часовая кардиотренировка. Попасть на нее сможет любой желающий. С собой лишь необходимо прихватить коврик для йоги.

В первый выходной день, 20 апреля, на территории парка отметят Международный день циркачей. Около «Свадебной карусели» в 11:30 начнется интерактивная программа с клоунами и аниматорами. В 15:30 на главной сцене волгоградцев будет ждать цирковой сюрприз. Артисты на ходулях будут веселить посетителей парка, а завершится субботний вечер первой в этом сезоне двухчасовой дискотекой.

В День здоровья, 21 апреля, для волгоградцев подготовили множество спортивных мероприятий. С 12:00 начнется масштабная тренировка от Федерации школьного спорта, а для маленьких посетителей начнут работать различные спортивные площадки.

В 13:00 около озера черепах пройдут тренинги по джампингу, прыжковому фитнесу, гвоздестоянию и интуитивному танцу. С 15:00 - силовые мастер-классы, конкурсы с гирями, стеношный бой и многое другое. В 17:30 школа-студия «Reyhan-dance» проведет мастер-класс по восточным танцам.