В Волгоград вернули летучих мышей после лечения в московском зоопарке

Общество 17.04.2024 08:26
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17.04.2024 08:26
В Волгоград вернулись летучие мыши, пострадавшие в результате небрежных действий рабочих во время ремонта в ДК им. Гагарина. Как сообщили V102.RU в приюте «Птичий остров», мышки-путешественницы проходили реабилитацию в московском зоопарке, где их подлечили после травм и переломов, полученных после падения из окон. В Волгограде их выпустят в среду обитания.
Напомним, скандал с гибелью летучих мышей произошел в Волгограде 1 марта. Тогда рабочие во время демонтажа оконных рам выбросили на асфальт находившихся в состоянии спячки летучих мышей. Свидетелями происшествия стали неравнодушные люди, которые вызвали на место происшествия полицию и сотрудников природоохранного ведомства. Однако часть рукокрылых погибла, некоторые получили травмы, а уцелевших мышек волонтеры птичьего приюта уложили досыпать в холодильник, создав им приближенные к природным условия. После выхода из спячки здоровые мышки улетели в свои привычные места. Теперь выпустят на свободу и подлеченных рукокрылых.
Волонтеры напоминают, что не стоит бояться летучих мышей и тем более - их уничтожать. Они выполняют важную функцию в природе, в частности, питаются мошкой, которой скоро в Волгограде будет очень много.
Фото "Птичий остров" VK.com
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