Четыре многоквартирных дома изолируют от волгоградцев за 859 тыс. рублей

Доступ граждан к четырем многоквартирным домам хотят ограничить в Волгограде за 859 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU, это начальная цена проведения работ по устройству ограждений аварийных зданий, которые после расселения должны снести.

По данным сайта госзакупок, заборами обнесут две трехэтажки на ул. Минская, 226 и ул. Удмуртская,1, а также две двухэтажки на ул. Саушинская,17 и Бретская,28 в Красноармейском районе. Указанные многоквартирные дома 1932-1957 годов постройки признаны аварийными. Их ограждение будет выполнено после расселения людей, чтобы ограничить доступ посторонних лиц в ветхие здания и прилегающую к ним территорию.

Подрядчику на возведение заборов отводится месяц со дня подписания контракта.