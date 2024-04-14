Общество

Как на острове: в Волгограде ДК завода им. Петрова оказался в пешеходной изоляции

Общество 14.04.2024 19:23
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14.04.2024 19:23


В Советском районе Волгограда удивительные метаморфозы произошли с пешеходной инфраструктурой, ведущей к местному комплексу культуры и отдыха, а также прилегающему парку. Несколько лет назад отсюда исчезли практически все пешеходные переходы.


Дом культуры окружён объектами транспортной инфраструктуры: трамвайной линией и проезжей частью ул. Электролесовской со стороны промышленной зоны, а также ул. Даугавской и ул. Калининградской со стороны жилого массива. Два единственных пешеходных перехода находятся у трамвайной линии, вдали от основных пешеходных маршрутов.

В изоляции от жилого массива оказался не только ДК завода им. Петрова, но и прилегающий парк, частично благоустроенный по федеральной программе несколько лет назад. Так, жители района, прогуливающиеся по Аллее Славы, неминуемо упрутся в проезжую часть ул. Калининградской.

При этом не только здравый смысл, но и весь окружающий антураж в буквальном смысле кричит о необходимости наличия здесь перехода. От пешеходной зоны Аллеи Славы к проезжей части оборудован специальный спуск, а со стороны парка властями предусмотрительно было убрано ограждение. Всё как бы подталкивает жителей Волгограда на рисковый поступок.


Схожим образом ситуация сложилась и у районного ДК. Здесь в рамках благоустройства строители также позаботились о юных воспитанниках местных кружков и секций, обустроив подход и съезд к дороге. Удивительно, но строители позаботились, а городские власти — нет. Напротив, испещрив пешеходной инфраструктурой близлежащие дороги, муниципалитет посчитал, что именно у ДК и парковой зоны, где традиционно много несовершеннолетних и проводятся массовые мероприятия, пешеходные переходы не нужны.

- Ближайшие к МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» пешеходные переходы, размещенные и обустроенные в соответствии с существующими нормами, находятся на улицах Даугавской и Электролесовской. Организовать новый пешеходный переход, также отвечающий всем требованиям безопасности, в настоящее время не представляется возможным ввиду конфигурации имеющейся застройки и объектов дорожной инфраструктуры, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Какие конкретно особенности застройки мешают муниципалитету позаботиться о безопасности волгоградцев, в ответе не уточняется. Горожанам власти посоветовали переходить местные дороги практически в любом удобном для этого месте.

- В соответствии с пунктом 4.3 Правил дорожного движения при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны, — добавили в мэрии.

Отметим, по информации ГИБДД России, недостаточность пешеходных переходов является одной из основных причин травматизма пешеходов. Из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры граждане вынуждены перебегать дороги в необорудованном для этого местах, что повышает риски возникновения ДТП.

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