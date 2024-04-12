Сегодня, 12 апреля, в Волгоградской области передали орден Мужества вдове Андрея Жданова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.
Как сообщили V102.RU в администрации Ленинского района, 34-летнего уроженца села Царев мобилизовали в сентябре 2022 года. Андрей Жданов с честью выполнил свой воинский долг. Он погиб в декабре 2023 года и был похоронен в своем родном селе. Государственную награду за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность ему присвоили посмертно.
У Андрея Жданова остался ребенок.
Глава районной администрации Андрей Денисов выразил слова поддержки супруге погибшего воина.
Фото: администрации Ленинского района