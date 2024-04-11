Волгоградцы в 2024 году полмиллиона раз нарушили ПДД





За первые три месяца 2024 года в Волгоградской области зарегистрировано уже 581459 случаев нарушения ПДД, которые попали на камеры фотовидеофиксации. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на комитет информационных технологий. Большинство нарушений составили нарушения скоростного режима, в тройке «лидеров» также проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию.

За первые три месяца 2024 года в Волгоградской области зарегистрировано уже 581459 случаев нарушения ПДД, которые попали на камеры фотовидеофиксации. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на комитет информационных технологий. Большинство нарушений составили нарушения скоростного режима, в тройке «лидеров» также проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию.

Фиксация нарушений в Волгоградской области осуществляется как стационарными, так и универсальными комплексами. Общее количество комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения – 442, из них 402 стационарных комплексов и 40 универсальных.В комитете напомнили, что вся информация о нарушениях ПДД и проезжающем автотранспорте с комплексов фотовидеофиксации передаётся в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области (ЦАФАП). Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации.Также все государственные регистрационные знаки, попавшие в поле зрения любой из камер комплексов ФВФ, сразу отправляются в базу данных для формирования онлайн-статистики проездов транспорта по участкам дорог, которая используется как в оперативно-розыскной деятельности правоохранительными структурами, так и для настройки алгоритмов моделирования дорожной ситуации и расчёта оптимальной длительности циклов сигналов светофоров.