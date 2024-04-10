Общество

В Волгоградской области стартовал предварительный онлайн-отбор в ГИТИС

Общество 10.04.2024 16:12
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10.04.2024 16:12


В Волгограде для актеров и гримеров стартовала онлайн-регистрация на предварительный онлайн-отбор в российский институт театрального искусства. Во время отбора абитуриенты смогут попробовать свои силы в актерском мастерстве и сценографии в формате виртуальных консультаций.
Онлайн-встречи педагогов ГИТИСа с волгоградскими талантами состоятся 18 и 19 апреля по двум направлениям: актерский факультет и факультет сценографии (кафедра искусства грима). Участники, которые успешно пройдут первичный отбор, будут рекомендованы на следующие этапы для поступления в ГИТИС.
Абитуриентам-актерам предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Участникам могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.
Претенденты на факультет сценографии по направлению «художник по гриму» должны заранее выполнить задание. А именно – придумать и нарисовать в любой технике эскиз сценического грима Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена.
Отмечается, что пройдут онлайн-прослушивания в ГИТИС в регионах, в том числе Волгоградской области, на базе образовательной платформы «Поколение М» от цифровой экосистемы МТС. Принять в них участие сможет любой абитуриент, мечтающий поступить в институт театрального искусства. 
– Волгоградская область всегда славилась талантами в области кинематографа и сценического искусства, которые известны далеко за пределами родины. Часто знакомые пространства города-героя можно увидеть в кинолентах, повествующих об исторических событиях, среди них и презентованный 23 февраля сериал «Вернуть любой ценой», который снимали в центре Волгограда, – рассказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. – Уверена, что и сейчас среди подрастающего поколения есть множество одаренных ребят, которые хотят связать жизнь со сценой. Мы помогаем им в онлайн-формате пообщаться с педагогом ГИТИСа, показать свои умения и получить обратную связь.  
Фото: Анастасия Эпендиева

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