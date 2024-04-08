Общество

Рекультивировать рекультивированное попытаются на опасном полигоне под Волгоградом

Общество 08.04.2024 20:53
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08.04.2024 20:53

Одно из крупнейших предприятий российской химической промышленности «Волжский Оргсинтез» продолжает ликвидацию опасного полигона. Речь идёт о накопителе жидких промышленных отходов, производство которых предприятием прекращено. В 2022 завод частично рекультивировал объект, однако теперь возникла необходимость рекультивации земель, признанных загрязнёнными при осуществлении этих работ.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию электронного аукциона, «Волжский Оргсинтез» ищет организацию, готовую разработать проект оздоровления нескольких территорий. В список попали пять земельных участков общей площадью 74 тыс. кв. метров. Здесь ранее располагались насосные станции, резервуары прудов-накопителей и прочая инфраструктура, задействованная в транспортировке опасных химических отходов.

Организация, победившая в тендере, должна будет не только разработать проектно-сметную документацию, но и сопровождать её на всех этапах вплоть до согласования Росприроднадзором. На эти цели компания готова потратить до 17,6 млн рублей. При этом итоговую стоимость рекультивации загрязнённых территорий специалистам только ещё предстоит определить.

Напомним, полигон жидких отходов был создан заводом «Волжский Оргсинтез» в 2002 году. Он предназначен для временного накопления и захоронения отходов III класса опасности в глубоко залегающем хранилище, расположенном на глубине порядка 1 тыс. метров. При этом с 2018 года в связи с прекращением выработки жидких отходов эксплуатация полигона была прекращена.

В 2022 году специалистами были проведены работы по демонтажу оборудования, коммуникаций и сносу здания насосной, ликвидации четырёх рабочих скважин, эстакад инженерных сетей, начато заполнение выемки резервного пруда накопителя вторичным щебнем. Земли под площадками ликвидированных сооружений полигона были очищены от отходов сноса, произведена планировка и уплотнение поверхности.

В 2025 году предприятие рассчитывает ликвидировать пять скважин, а в 2027 году — последние пять объектов.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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