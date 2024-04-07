Ижевчанин из семьи глухих снял клип у подножия «Родины-матери» в Волгограде

Победитель всероссийского конкурса начинающих исполнителей «Музыкастинг 5.0» 26-летния Дима Пермяков из Ижевска снял новый клип у подножия скульптуры «Родина-мать зовет!». Артист специально прилетал в Волгоград, чтобы «полноценно погрузиться в душу страны».

— Выйдет песня, гимн любви к Родине! Три месяца подготовки, сидим и монтируем последние штрихи! Мы летали специально в Волгоград к монументу «Родина-мать», чтобы снять там сниппет и полноценно погрузиться в душу страны — в непростую душу, в сложную, в искреннюю, в такую теплую, до безумия родную! Я так рад, что мое сердце выросло и наполнилось в России. В детстве моя крестная мама меня водила в церковь, где так много рассказывали о любви, о чувствах. Мне очень подошли эти мысли, которые стали культурным кодом моей души и всей моей жизни, — цитирует V102.RU пост артиста в Telegram.

Новый клип носит название «Моя семья Россия». Примечательно, что родители музыканта — инвалиды по слуху. При этом его мать работала сурдоартистом.

В своем интервью «КП—Ижевск», Дмитрий признался, что в свое время обучался в музыкальной школе, но потом решил пойти своей дорогой. Поступил в Удмуртский госуниверситет на факультет международной лингвистики. В 2015 году юноша перевелся в Московский гуманитарный университет на факультет телерадиожурналистики и переехал в Москву. Затем была Государственная консерватория и актерский факультет ВГИКа. Молодой артист мечтает, чтобы его песни слушали миллионы людей.

Видео: Дима Пермяков / t.me