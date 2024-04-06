В Волгоград прибыл поезд с туристами из Москвы и Самары

Для гостей подготовили обзорную экскурсию по Волгограду. Туристы ознакомятся с историей города-героя, посетят мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память» в возрождающемся ЦУМе, прогуляются по обновленной набережной и скверам. Повсюду путешественников будут сопровождать волонтеры в сфере туризма и гостеприимства.
Общество 06.04.2024 10:01
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06.04.2024 10:01
Для гостей подготовили обзорную экскурсию по Волгограду. Туристы ознакомятся с историей города-героя, посетят мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память» в возрождающемся ЦУМе, прогуляются по обновленной набережной и скверам. Повсюду путешественников будут сопровождать волонтеры в сфере туризма и гостеприимства.
Порядка 300 жителей Москвы, Самары и Ульяновска прибыли сегодня, 6 апреля, в Волгоград на туристическом поезде — это участники первого в 2024 году железнодорожного круиза, который организован по проектам «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний». Такие турпоезда в волгоградском регионе ожидаются и в следующие выходные — 13 и 20 апреля, рассказали V102.RU в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.По традиции на перроне гостей встретил Государственный ансамбль российского казачества.
Для гостей подготовили обзорную экскурсию по Волгограду. Туристы ознакомятся с историей города-героя, посетят мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память» в возрождающемся ЦУМе, прогуляются по обновленной набережной и скверам. Повсюду путешественников будут сопровождать волонтеры в сфере туризма и гостеприимства.
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