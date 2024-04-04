Волгоградцам в мае предстоит отдыхать два раза по четыре дня

Майские праздники в этом году пройдут в два этапа по четыре дня с длинной шестидневной рабочей неделей. Как сообщили V102.RU в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, первая часть четырехдневного отдыха, приуроченного к празднику весны и труда, пройдет с 28 апреля по 1 мая. Из-за того, что выходной с 27 апреля перенесли на 29-е число, перед отдыхом придется ударно поработать шесть дней подряд.

Второй этап праздничных дней, на этот раз в честь Дня Победы, запланирован с 9 по 12 мая. Между периодами отдыха предстоит пять рабочих дней с двумя выходными 4 и 5 мая.

В Облкомтруде напомнили, что работодатель в выходные дни может привлечь работника к труду по письменному распоряжению.

- Работа в выходной день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере, либо, по желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха, при этом оплата труда предполагается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит, - разъяснили в профильном комитете.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU