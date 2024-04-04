Проходящие по ВДСК суда предупредили о срыве навигации на Николаевском гидроузле

На Николаевском гидроузле, расположенном на Волго-Донском судоходном канале, открытие навигации откладывается из-за ремонта шлюза, передает V102.RU.

- В связи с задержкой ввода в эксплуатацию шлюза на Николаевском гидроузле по причине несвоевременного выполнения ремонтных работ подрядными организациями открытие навигации 2024 года на Николаевском гидроузле откладывается до завершения работ, - сообщили сегодня, 4 апреля, в ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».

Два дня назад, напомним, на Волго-Донском судоходном канале торжественно открылась 73-я навигация. Движение транзитных судов по каналу открыл буксирный теплоход «ОТ-1511» с баржей, который прошел через шлюз №1 в Волгограде утром 2 апреля.

Шлюзы №№1-13 ВДСК находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.

Николаевский гидроузел находится на реке Дон в Ростовской области между городами Константиновск и Волгодонск.