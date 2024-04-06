Общество

Имущества на миллиард: санаторий у озера Эльтон распродают по частям

Общество 06.04.2024 09:41
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06.04.2024 09:41


В Волгоградской области ищут покупателей имущества ООО «Санаторий Эльтон-2», которое было признано банкротом в июне 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на извещение о проведении открытых электронных торгов, их проведение запланировано на 22 апреля на электронной площадке ООО «МЭТС».

Продаже подлежит имущество санатория, которое выставляется 14 лотами. В их числе водогрязелечебница с переходной галереей в поселке Эльтон Палласовского района. Начальная стоимость лота - 259,6 миллиона рублей. На торги выставлены две гостиницы ВИП и Эконом за 260,6 и 225,6 миллиона соответственно.  Имущественный комплекс банкрота оценен в 415,9 миллиона рублей. Это самый объемный лот, в который входят гаражи, многочисленные инженерные коммуникации,  различные постройки, инвентарь хозяйственно-бытового назначения и многое другое. Отдельными лотами выставлены автомобили, земельные участки и спецтехника.

В настоящее время идет прием заявок от потенциальных участников торгов.

В связи с торгами конкурсное производство в отношении ООО «Санаторий Эльтон-2» продлено до 8 июня текущего года. Согласно материалам дела, сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, по состоянию на конец 2023 года составляет почти 191 миллион рублей.

Отметим, что это уже не первая попытка продать имущество санатория. Так, в декабре 2022 года постановление судебных приставов о передачи на торги нежилых зданий санатория в поселке Эльтон было признано судом незаконным и отменено. 

Также сообщалось, что  с мая 2015 года часть имущества санатория находится в аренде у другой организации, осуществляющей санаторного-курортное лечение. 

Фото из архива V102.RU

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