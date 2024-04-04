Гигантскую свалку у военкомата ликвидируют в Волгограде за 8 млн

Общество 04.04.2024 06:56
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04.04.2024 06:56
В Советском районе Волгограда до конца июня должны ликвидировать гигантскую свалку. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на нелегальном полигоне, расположенным в 1 км западнее военкомата по ул. Криворожской, напротив распределительной станции электроснабжения и ГСК «Ветеран», скопилось более 4 тысяч кубических метров отходов.
Работы по зачистке свалке заказало МБУ «ЖКХ Советского района». Планируется вывезти со свалки строительный мусор, отходы от сноса и разборки зданий, древесную обрезь, горы полиэтилена и т.д. Начальная стоимость контракта составила 8 миллионов рублей.
Фото Павла Мирошкина/архив V102.RU
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