Работу химпредприятия в Волжском приостановили из-за нарушений

Волжский городской суд вынес решение о приостановлении деятельности ООО «МБИ-Синтез», которое специализируется на производстве химической продукции технического назначения. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

С иском в суд обратилась прокуратура Волгоградской области, которая проводила на предприятии проверку и выявила грубые нарушения законодательства о промышленной и пожарной безопасности.

- В частности, в организации отсутствует проектная и рабочая документация на строительство (реконструкцию) электроустановок, актов комплексного опробования ЛЭП, оборудования и документов о приемке их в эксплуатацию с учетом увеличения мощности с 250 до 500 кВт, а также документация на электроснабжение склада, градирни, помещения холодильного оборудования, - сообщили в суде.

Проверяющие не обнаружили технических паспортов ЛЭП, журналов учета электрооборудования, схем электрических соединений и другой важной документации. Выяснилось также, что ряд производственных помещений не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Прокуратура просила суд вынести решение о временной приостановке работы предприятия до устранения выявленных нарушений. Суд полностью удовлетворил требование надзорного ведомства. Решение о приостановке работы подлежит к немедленному исполнению.

Фото из архива V102.RU