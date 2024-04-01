



С 1 апреля в Волгоградской области ограничено движение по федеральной трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». На участке от выезда из Волгограда до поселка Ерзовка из-за ремонта дороги введено реверсное движение автомобилей.

Ограничения необходимы, чтобы специалисты демонтировали старый асфальт, укрепили основание дороги и уложили первый, выравнивающий слой нового дорожного полотна.

Временная схема будет действовать в течение 7–10 дней, после чего движение транспорта должно восстановиться в прежнем режиме. Однако, как признаются специалисты, на этом ограничения не исчерпываются. В мае здесь же вновь будет введён реверсный режим.

– По графику, работы должны завершиться 20 июля, но с учетом высокой интенсивности движения на участке, достигающей 19 тыс. автомобилей в сутки, и его востребованностью у граждан, подрядная организация планирует полностью завершить работы до начала лета, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе «Упрдор Москва — Волгоград».