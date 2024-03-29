



28 марта в Волгограде на площадке Амфитеатра состоялась презентация проектов благоустройства, вынесенных в этом году на региональный этап всероссийского рейтингового голосования. Одной из центральных тем стало представление проекта обновления ул. Мира.

По предложению архитекторов муниципального центра компетенций «ВЯЗ», на всем протяжении улицы должно быть обновлено тротуарное покрытие, установлены уличные фонари и декоративное освещение, высажены новые деревья и кустарники, восстановлены такие прилегающие общественные пространства, как сквер Симбирцева, зелёная зона у следственного управления СК РФ по Волгоградской области и зелёная зона у фонтана Влюблённых.





Особое внимание специалисты уделили адаптации прогулочных зон вдоль ул. Мира для нужд горожан и туристов. Здесь, по планам архитекторов, должны появиться десятки уличных диванов, на которых можно будет отдохнуть во время пешеходных экскурсий.

Естественно, что дополнительное наполнение и повышение комфортности этой территории для пешеходов потребует и дополнительного пространства. Откуда оно возьмётся в стеснённых условиях исторической застройки — вопрос сложный.

– Изначально была идея сделать ул. Мира полностью пешеходной. Однако первые же расчёты и моделирование показали, что улично-дорожная сеть Центрального района не выдержит таких изменений. Сейчас мы настаиваем хотя бы на сужении ул. Мира с четырёх до трёх полос, две из которых будут проезжие и одна для парковки автомобилей. Однако насколько мне известно, муниципалитет придерживается такой позиции, что благоустройство нужно всё же производить в существующих сейчас границах проезжей части, –рассказал ИА «Высота 102» главный архитектор центра «ВЯЗ» Дмитрий Селивохин.

Помимо изменения схемы автомобильного движения, специалисты настаивают на приведении к единообразию всех уличных вывесок. Вместо пёстрых и громоздких баннеров архитекторы предлагают лаконично вписать названия учреждений в существующую архитектуру, приведя к единообразию шрифты, размеры и места размещения вывесок.

В настоящее время проект обновления ул. Мира в Центральном районе Волгограда выставлен на региональный этап всероссийского голосования. Если волгоградцы отдадут ему своё предпочтение, то уже в 2025 году должно начаться приоритетное финансирование работ по обновлению этой территории.

При этом протяжённость ул. Мира составляет порядка 1,4 километра. Естественно, такой колоссальный объём благоустройства выполнить одномоментно крайне затруднительно, поэтому работы были разбиты на два больших этапа. Каждый из которых, в свою очередь, будет раздроблен на подэтапы.

Отметим, помимо ул. Мира в этом году Волгоград на всероссийском голосовании представляют проекты обновления конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ», сквера им. Руднева, парковой зоны по ул. 40 лет ВЛКСМ, сквера у ЗАГС по пр-кту Университетскому, парка «Героев-летчиков», парка «Победа» по проспекту им. В. И. Ленина, прогулочной зоны по ул. Академической.

Фото: ИА «Высота 102», центр компетенций «ВЯЗ»