В Волгограде началось строительство новых четырехполосных проездов





В Волгограде на территории Дзержинского района стартовали работы по строительству новых четырехполосных участков проездов по улице Расула Гамзатова и ул. Хорошева. Дороги обеспечат транспортную доступность жилых новостроек и спортивных объектов.

На текущий момент специалисты завершили планировку территорий и приступили к выемке земли для обустройства песчаных оснований проездов.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгограда, общая протяженность строящихся дорог составит порядка 930 метров. От кругового пересечения ул. Р. Гамзатова и ул. Покрышкина одна из новых дорог дойдет до физкультурно-оздоровительного комплекса. Второй проезд соединит спортшколу «Спартак Юниор», школу спортивных видов спорта и перекресток ул. Хорошева с ул. 8-й Воздушной Армии.

Отметим, обе проезжие части будут соответствовать всем современным требованиям. В частности, строителям предстоит оборудовать дороги ливневой канализацией и уличным освещением. Также по муниципальному контракту подрядчик должен будет выполнить озеленение прилегающих территорий.