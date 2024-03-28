Общество

В Волжском после запуска дачных автобусов сократят рейсы на городских маршрутах

Общество 28.03.2024 15:45
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28.03.2024 15:45


С 1 апреля в Волжском «Автоколонна № 1732» сократит количество рейсов автобусов № 1, № 2у и № 14. Как сообщает ИА «Высота 102», на такой шаг крупнейший в городе перевозчик был вынужден пойти из-за возобновления работы дачных автобусных направлений, а также острого кадрового голода.

- В связи с дефицитом водительского и кондукторского состава и отвлечением подвижного состава на работу дачных маршрутов с 01.04.2024 г. изменяются расписания маршрутов № 1, № 2у, № 14, — говорится в объявлении на сайте транспортной компании.

Новость стала неожиданностью для многих пассажиров. В официальном сообществе организации на площадке социальной сети «ВКонтакте» завязалась дискуссия о причинах происходящего.

– Очень интересная тенденция у автоколонны города Волжского. Вы постоянно пытаетесь урезать количество транспорта, обслуживающего муниципальные маршруты. Сначала сократили трамвайные рейсы, теперь дошли и до автобусных маршрутов, – пожаловалась Лариса Губина.

На этот комментарий представитель компании-перевозчика уточнил, что с похожими трудностями сейчас сталкиваются во многих регионах России. Водителей объективно не хватает. Из-за чего предприятию приходится рассчитывать на имеющихся водителей, а их со временем становится всё меньше.

Не прошли мимо обсуждения и бывшие сотрудники «Автоколонны №1732». По информации Алексея Козлова, представившегося бывшим водителем организации, не совсем корректно говорить о кадровом голоде. Некоторые водители рассчитываются из-за неотлаженной системы по обслуживанию подвижного состава, в результате которой работники вынуждены покупать мелкие запчасти за свой счёт.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», МУП «Автоколонна 1732» вот уже несколько лет работает с большими убытками. В 2023 году задолженность предприятия превысила 100 млн рублей. В январе 2024 года перевозчик вынужден был сократить количество рейсов трамвайных маршрутов.

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