В Волгограде владельцу солнечных электростанций доначислили налоги на 38 млн рублей

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове признал законным и обоснованным решение налогового органа, который доначислил налоги собственнику двух солнечных электростанций в Волгограде в сумме 38 миллионов рублей. Также компании придется оплатить еще более 6 миллионов, включающих штраф и пени, сообщает V102.RU со ссылкой на постановление арбитража.

В документах суда указано, что собственник солнечных электростанций ООО «Лукойл-Экоэнерго» представил налоговую декларацию по налогу на имущественных организаций за 2021 на сумму 6,2 миллиона рублей. Однако камеральная проверка показала, что налогоплательщиком занижена остаточная стоимость имущества в связи с переквалификацией недвижимого имущества в движимое.

Ранее в ходе судебных разбирательств было установлено, что объекты основных средств, переквалифицированные из недвижимого имущества в движимое, входили в состав имущества, являющегося неотъемлемой частью солнечных электростанций. Однако компания не согласилась с таким решением и обжаловала его.

- Апелляционная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что сборка-разборка и перемещение спорных объектов основных средств на новое место приведет к нарушению целостности объекта и, как следствие, к невозможности выполнения таковыми своих функций, поскольку их перемещение на другой производственный объект непременно сопряжено с изменением их конфигурации и заменой отдельных конструктивно сочлененных элементов, - говорится в постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. - Исходя из выводов экспертизы, объекты налогоплательщика - электростанции являются сложными неделимыми объектами недвижимости.

В это связи налогоплательщику придется заплатить налогов в 6 раз больше, чем компания заявляла в декларации.

Апелляционная жалоба ООО «Лукойл-Экоэнерго» оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу, но у компании остался шанс обжаловать решение в Арбитражном суде Поволжского округа.

Фото из архива ИА «Высота 102»