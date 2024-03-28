Общество

Более 400 волгоградских школьников участвуют в фестивале «Здоровое поколение»

Общество 28.03.2024 09:20
0
28.03.2024 09:20


В Волгограде стартовал новый городской конкурс «Здоровое поколение: фестиваль здорового питания», организованный департаментом по образованию администрации Волгограда совместно с Ассоциацией «Профессионалы социального питания и оздоровления населения».
Мероприятие призвано повысить престиж здорового школьного питания и сформировать позитивное отношение к нему со стороны участников образовательного процесса.

В конкурсе принимают участие 16 команд, это более 400 учеников 7-8 классов из 8 районов Волгограда. Мероприятие будет проходить в течение трех месяцев и включает в себя 5 этапов. За каждый этап конкурса командам начисляются баллы. По окончанию всех этапов баллы суммируются и отправляются в общий зачет команды. Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшее количество баллов.

21 марта состоялся первый теоретический этап. На нем ребята во время экскурсии познакомились с производственным комбинатом «Виво Маркет», своими руками украсили кранчи и получили теоретическую информацию о том, как создается школьное питание и интересные факты по этой теме.
Школьников приветствовала Алла Порхун, заместитель руководителя общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения».
– Конкурс у нас разноплановый. Вы сможете проявить себя не только в знании теории, но и показать свой творческий потенциал. Я уверена, этот конкурс поможет нам доказать, что питаться в школе – это здорово, – подчеркнула она, пожелав успехов всем командам-участникам.
Также приветственные слова сказали представители операторов питания Волгограда: ООО «Виво Маркет», ООО «Венера», ООО «Комбинат Социального Питания».
Второй этап конкурса пройдет 29 марта на площадке музея «Россия – моя история». Ребята продемонстрируют свои знания о школьном питании и узнают что-то новое для себя на КВИЗе от Матвея Коновалова.
В апреле состоится третий этап, где повара операторов питания города Волгограда проведут мастер-класс по приготовлению блюд из школьного меню, после чего участники приготовят из определенного набора продуктов это блюдо.
Жюри будет оценивать не только вкусовые качества, но и соблюдение технологии приготовления, санитарных норм и подачу конкурсных шедевров.
Четвертый этап предполагает создание творческих проектов на тему здорового питания. Участники должны будут подготовить видеоролики о важности здорового питания для школьников.
Финальный этап конкурса состоится 1 июня 2024 года, он пройдет в формате шоу-выступлений. Команды подготовят творческие номера по предложенным темам. В качестве группы поддержки с командой на финальный этап придет весь коллектив класса и родители учащихся. Для группы поддержки будет отдельный конкурс с бонусами для общего зачета команды.
– Когда нам предложили принять участие в таком масштабном конкурсе, мы поняли, что это возможность еще больше погрузить ребят в мир школьного питания и показать им, что информация о здоровом питании – это не скучные лекции, а интересное путешествие, в котором можно показать себя и получить за это награду, – прокомментировал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев.
– Мы уверены, что проведение такого конкурса поможет повысить уровень знаний учеников о школьном питании и его значении для здоровья и благополучия молодого поколения, – отметила заместитель руководителя «ПСПиОН» Алла Порхун.
Организаторы надеются, что конкурс станет ежегодным и привлечет к участию все больше школьников и их семей, а также поможет подчеркнуть актуальность темы здоровья подрастающего поколения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.03.2024 12:31
Общество 28.03.2024 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2024 12:13
Общество 28.03.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2024 12:05
Общество 28.03.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2024 11:34
Общество 28.03.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2024 11:07
Общество 28.03.2024 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2024 11:06
Общество 28.03.2024 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2024 10:06
Общество 28.03.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2024 10:04
Общество 28.03.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2024 08:32
Общество 28.03.2024 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2024 08:18
Общество 28.03.2024 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2024 07:57
Общество 28.03.2024 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2024 21:34
Общество 27.03.2024 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2024 21:12
Общество 27.03.2024 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2024 20:13
Общество 27.03.2024 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2024 19:31
Общество 27.03.2024 19:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:31
Забвение закончилось: Бочаров объявил о начале долгожданной реконструкции ЦУМаСмотреть фотографии
12:13
На ежедневные звонки мошенников жалуется каждый пятый волгоградецСмотреть фотографии
12:09
«Ростелеком» подключил цифровую связь и видеонаблюдение для кофеен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Саженцы, семена и рассада: адреса ярмарок для волгоградских садоводовСмотреть фотографии
11:34
Крупный штраф наложили на цементный завод под Волгоградом за недоплату налогаСмотреть фотографии
11:17
Зарезавшему любовницу на глазах у сына волгоградцу вменили еще две статьиСмотреть фотографии
11:07
Проект трансформации техникума в культурный центр в Волгограде сделает реставратор ЦУМаСмотреть фотографии
11:06
Стаю крыс насильно выдворяют в Волгограде из жилого дома по решению судаСмотреть фотографии
10:23
В Саратовской области из-за паводка эвакуируют людей, скот, закрывают дорогиСмотреть фотографии
10:17
Минобороны России оцифрует удостоверения участников СВОСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде на ремонт корпуса облбольницы №1 выделили 340 млн рублейСмотреть фотографии
10:04
Пошла жара: в Волгоградской области потеплеет до +17 градусовСмотреть фотографии
09:20
Более 400 волгоградских школьников участвуют в фестивале «Здоровое поколение»Смотреть фотографии
09:03
Мебельщик Алхутов просит суд Волгограда не затягивать с приговоромСмотреть фотографии
08:32
Под Волгоградом начались антитеррористические ученияСмотреть фотографии
08:18
Потепление до +17 ожидает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:57
В Волжском начался ремонт двух участков ул. ПушкинаСмотреть фотографии
06:31
ЦБ назвал причины роста инфляции в Волгоградской области до 7,19%Смотреть фотографии
22:05
«Динамо-Синара» в родном ФОК обидно уступило «Звезде»Смотреть фотографии
21:34
В элитном поселке Волгограда снесут военный городокСмотреть фотографии
21:12
Оросительную систему в регионе попытаются реанимировать за 111 млн рублейСмотреть фотографии
20:55
«Родиной торговать нельзя»: депутат Госдумы потребовал особый статус для символа Мамаева курганаСмотреть фотографии
20:13
Клещи проснулись и пошли в атаку на жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
В Волгоградской области перед посевной подорожала соляркаСмотреть фотографии
19:31
Серфинг-центр с бассейнами построят в Волгограде в 2025 годуСмотреть фотографии
18:40
В Волжском охранники «Волгамолла» сэкономили пенсионерке 220 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:22
На Украине погиб доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде часть ул. Социалистической перекроют на 10 днейСмотреть фотографии
17:27
Древопад начался в Волгограде из-за сильного ветраСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде владельцу солнечных электростанций доначислили налоги на 38 млн рублейСмотреть фотографии
 