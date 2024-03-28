Более 400 волгоградских школьников участвуют в фестивале «Здоровое поколение»





В Волгограде стартовал новый городской конкурс «Здоровое поколение: фестиваль здорового питания», организованный департаментом по образованию администрации Волгограда совместно с Ассоциацией «Профессионалы социального питания и оздоровления населения».

Мероприятие призвано повысить престиж здорового школьного питания и сформировать позитивное отношение к нему со стороны участников образовательного процесса.





В конкурсе принимают участие 16 команд, это более 400 учеников 7-8 классов из 8 районов Волгограда. Мероприятие будет проходить в течение трех месяцев и включает в себя 5 этапов. За каждый этап конкурса командам начисляются баллы. По окончанию всех этапов баллы суммируются и отправляются в общий зачет команды. Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшее количество баллов.





21 марта состоялся первый теоретический этап. На нем ребята во время экскурсии познакомились с производственным комбинатом «Виво Маркет», своими руками украсили кранчи и получили теоретическую информацию о том, как создается школьное питание и интересные факты по этой теме.

Школьников приветствовала Алла Порхун, заместитель руководителя общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения».

– Конкурс у нас разноплановый. Вы сможете проявить себя не только в знании теории, но и показать свой творческий потенциал. Я уверена, этот конкурс поможет нам доказать, что питаться в школе – это здорово, – подчеркнула она, пожелав успехов всем командам-участникам.

Также приветственные слова сказали представители операторов питания Волгограда: ООО «Виво Маркет», ООО «Венера», ООО «Комбинат Социального Питания».

Второй этап конкурса пройдет 29 марта на площадке музея «Россия – моя история». Ребята продемонстрируют свои знания о школьном питании и узнают что-то новое для себя на КВИЗе от Матвея Коновалова.

В апреле состоится третий этап, где повара операторов питания города Волгограда проведут мастер-класс по приготовлению блюд из школьного меню, после чего участники приготовят из определенного набора продуктов это блюдо.

Жюри будет оценивать не только вкусовые качества, но и соблюдение технологии приготовления, санитарных норм и подачу конкурсных шедевров.

Четвертый этап предполагает создание творческих проектов на тему здорового питания. Участники должны будут подготовить видеоролики о важности здорового питания для школьников.

Финальный этап конкурса состоится 1 июня 2024 года, он пройдет в формате шоу-выступлений. Команды подготовят творческие номера по предложенным темам. В качестве группы поддержки с командой на финальный этап придет весь коллектив класса и родители учащихся. Для группы поддержки будет отдельный конкурс с бонусами для общего зачета команды.

– Когда нам предложили принять участие в таком масштабном конкурсе, мы поняли, что это возможность еще больше погрузить ребят в мир школьного питания и показать им, что информация о здоровом питании – это не скучные лекции, а интересное путешествие, в котором можно показать себя и получить за это награду, – прокомментировал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев.

– Мы уверены, что проведение такого конкурса поможет повысить уровень знаний учеников о школьном питании и его значении для здоровья и благополучия молодого поколения, – отметила заместитель руководителя «ПСПиОН» Алла Порхун.

Организаторы надеются, что конкурс станет ежегодным и привлечет к участию все больше школьников и их семей, а также поможет подчеркнуть актуальность темы здоровья подрастающего поколения.