Общество

В Котово паводком смыло дорогу

Общество 26.03.2024 10:34
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26.03.2024 10:34


Как только потекли первые весенние ручьи, в Котово стало на одну дорогу меньше. Как рассказали V102.RU жители городского поселения Волгоградской области, на днях в частном секторе разрушилась дорога по улице Братская. Котовчане теперь опасаются выходить из своих домов – есть опасность потерять почву под ногами и быть унесенным потоком воды. Тем более пока невозможны передвижения по дороге на автомобилях.
Картина разрушенной весенними ручьями дороги вызвала возмущение у местных жителей. Котовчане давно жалуются на отсутствие работ по поддержанию дорог в рабочем состоянии и отсыпке грунтовых магистралей.
Фото Общественный контроль города Котово t.me

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