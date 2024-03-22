Общество

В Волгограде заменили 12 метров теплосети на ул. Николая Отрады

Общество 22.03.2024 13:17
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22.03.2024 13:17


В Тракторозаводском районе Волгограда авариная бригада заменила  участок теплосети протяженностью 12 метров. Как сообщает ИА «Высота 102», работы завершились на ул. Николая Отрады минувшим вечером. 

Напомним, что в ходе обследования теплосети в микрорайоне Спартановка специалисты выявили технологическое нарушение. Оперативно бригада «Концессии теплоснабжения» приступила к замене участка трубопровода. 

На объекте была задействована специализированная техника. Бригада рабочих заменила 12 метров трубопровода – новый отрезок трубы выполнен из высокопрочного материала, что существенно повысит надежность функционирования всего объекта, – сообщили в ответ на запрос информагентства в «Концессиях» 22 марта.

Отопление в дома Тракторозаводского района в полном объеме подавалось уже вечером 21 марта. Сейчас тепломагистраль работает в штатном режиме.

Фото: Концессии теплоснабжения / t.me

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