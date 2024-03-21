Общество

Под Волгоградом мамам двух погибших участников СВО вручили ордена Мужества

Общество 21.03.2024 21:25
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21.03.2024 21:25


Указом президента России награждены посмертно орденами Мужества жители Волгоградской области Алексей Коробов и Дмитрий Ткачев.

Как передает V102.RU, государственные награды сегодня, 21 марта, вручили родственникам погибших на Украине участников СВО.

- Сегодня в торжественной обстановке в Слащевском Доме культуры мамам Коробова Алексея Николаевича и Ткачева Дмитрия Сергеевича были вручены ордена Мужества, присвоенные их сыновьям посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, - сообщил глава Кумылженского района Валерий Денисов.

По его словам, он от лица жителей района и себя лично он выразил семьям военнослужащих глубокие соболезнования и слова поддержки.

- Вы воспитали настоящих героев. Подвиги Алексея и Дмитрия никогда не будут забыты, - написал Денисов в своем Telegram.

Фото: Глава Кумылженского муниципального района / t.me 

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