Общество

Нерадивую «УК Контур» в Волжском оштрафовали на четверть миллиона

Общество 19.03.2024 09:33
0
19.03.2024 09:33


В Волжском Волгоградской области на 250 тысяч рублей оштрафовано ООО «УК Контур», сообщает V102.RU. 

— Постановлением мирового судьи судебного участка № 134 Волгоградской области от 4 марта 2024 года ООО «УК Контур» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей за неуплату штрафных санкций, наложенных ранее постановлением Госжилнадзора от 24 октября 2023 года ввиду нарушения управляющей организацией лицензионных требований, — пояснили информагентству в надзорном ведомстве. 

Уточняется, что предыдущий штраф составлял 125 000 рублей. Управляющую организацию наказали за управление домами без лицензии.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Волжском по улице Машиностроителей, 29 в 26 февраля 2021 года. Директором числится Елена Колесникова, которая возглавляет еще три УК. При этом одна из организаций внесена в негатвиный список, как имеющая недостоверные сведения.  

Напомним, что «УК Контур» попала в антирейтинг должников, который составили волгоградские энергетики. За конторой числится долг в размере 3,1 миллиона рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.03.2024 10:19
Общество 19.03.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2024 07:29
Общество 19.03.2024 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2024 06:48
Общество 19.03.2024 06:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 20:23
Общество 18.03.2024 20:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 19:31
Общество 18.03.2024 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 18:48
Общество 18.03.2024 18:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 18:01
Общество 18.03.2024 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 17:56
Общество 18.03.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 17:32
Общество 18.03.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 16:55
Общество 18.03.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 15:09
Общество 18.03.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 14:38
Общество 18.03.2024 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 13:45
Общество 18.03.2024 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 12:47
Общество 18.03.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 12:41
Общество 18.03.2024 12:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:19
Волгоградцев укладывают в постель пять вирусовСмотреть фотографии
10:06
Избившего сотрудницу МВД в аэропорту Волгограда оставили в СИЗО на полгодаСмотреть фотографии
09:57
Двое человек погибли в ДТП с микроавтобусом под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Под Волгоградом 17-летний подросток на экскаваторе протаранил иномаркуСмотреть фотографии
09:46
В Городище 42-летний мужчина погиб во время пожараСмотреть фотографии
09:33
Нерадивую «УК Контур» в Волжском оштрафовали на четверть миллионаСмотреть фотографии
07:29
День сурка: в Волгограде жильцов экс-общежития вновь бросили один на один с текущей крышей и тлеющей проводкойСмотреть фотографииCмотреть видео
06:48
Десятки парков, скверов и улиц: волгоградцев приглашают на общегородской субботникСмотреть фотографии
21:55
А ждали победы: «Ротор» сыграл вничью с «Муромом» на Волгоград АренеСмотреть фотографии
20:55
Мебельщик Бородавко выступил в Волгограде против СМИ и потерял адвокатаСмотреть фотографии
20:23
В Волгоградской области к концу 2026 года капитально отремонтируют 87 школСмотреть фотографии
20:07
Волгоградские волейболистки с переменным успехом выступили в ИжевскеСмотреть фотографии
19:31
ИКВО подсчитала точное число волгоградцев на президентских выборахСмотреть фотографии
18:48
ОМОН «Сталинград» в Волгограде отметил 31-летие со дня образованияСмотреть фотографии
18:01
В Камышине молодежь выстроилась цифрой 10 в честь КрымаСмотреть фотографии
17:56
На ночь глядя: коммунальщики вернули свет в элитные высотки в центе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:32
Намерены провести экспертизу: на фасаде кукольного театра в Волгограде заменят часть элементовСмотреть фотографии
17:10
«За малым не влетел в дверь музея»: возле обладмина в Волгограде разбились две машины такси – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
В Волгограде с 29 февраля ищут пенсионера в галошахСмотреть фотографии
16:07
Директора «Альянс-Газ» осудят в Волгограде за ДТП с маршруткой на ул. ЕлецкойСмотреть фотографии
15:09
Андрей Бочаров поздравил россиян с 10-летием Крымской весныСмотреть фотографии
14:38
Мелконяну, угрожавшему убийством судье, вынесли приговорСмотреть фотографии
14:24
Пиротехники обезвредили найденную на стройплощадке ЖК авиабомбуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:15
«Откуда деньги?»: у безработного волгоградца за дрифт в центре города отобрали представительский MercedesСмотреть фотографииCмотреть видео
13:45
Арбитраж не «вылюбил» рекламу крема в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области первые начальники раскрыли свои зарплатыСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде задержали угонщиков «Жигулей»Смотреть фотографии
12:47
Андрей Бочаров поблагодарил волгоградцев за рекорд на выборахСмотреть фотографии
12:41
В Волгоградской области нашли молочку с загадочным составомСмотреть фотографии
12:32
В Волгу выпустят еще 40 тысяч мальков русского осетраСмотреть фотографии
 