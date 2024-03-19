Нерадивую «УК Контур» в Волжском оштрафовали на четверть миллиона

В Волжском Волгоградской области на 250 тысяч рублей оштрафовано ООО «УК Контур», сообщает V102.RU.

— Постановлением мирового судьи судебного участка № 134 Волгоградской области от 4 марта 2024 года ООО «УК Контур» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей за неуплату штрафных санкций, наложенных ранее постановлением Госжилнадзора от 24 октября 2023 года ввиду нарушения управляющей организацией лицензионных требований, — пояснили информагентству в надзорном ведомстве.

Уточняется, что предыдущий штраф составлял 125 000 рублей. Управляющую организацию наказали за управление домами без лицензии.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Волжском по улице Машиностроителей, 29 в 26 февраля 2021 года. Директором числится Елена Колесникова, которая возглавляет еще три УК. При этом одна из организаций внесена в негатвиный список, как имеющая недостоверные сведения.

Напомним, что «УК Контур» попала в антирейтинг должников, который составили волгоградские энергетики. За конторой числится долг в размере 3,1 миллиона рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102»