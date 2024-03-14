В Волгоградской области простились с добровольцем-снайпером

В Волгоградской области накануне проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации добровольца Ивана Лыкова, сообщает V102.RU.

— Наш земляк ушел добровольцем в зону СВО летом прошлого года. Выполнял боевые задачи на Херсонском направлении, — написал в своем Telegram глава Фролово Василий Данков. — Мы гордимся нашим героем. Светлая ему память.

Уточняется, что в зоне боевых действий погибший рядовой был снайпером. Ему было всего 33 года.

Напомним, что в Волгоградской области похоронили 25-летнего Вячеслава Евдокимова, мобилизованного для участия в СВО в октябре 2022 года.

Фото и коллаж: Василий Данков / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»