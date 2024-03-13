В Волгограде школу № 89 на год закроют на ремонт





В Дзержинском районе Волгограда школу № 89 на год закроют на ремонт. Работы начнутся во время предстоящих летних каникул, при этом учеников распределят по соседним образовательным учреждениям.

- В настоящее время в здесь обучаются 900 детей. На время капитального ремонта учебный процесс продолжится в полном объеме — начальное звено будет переведено в школу № 101, а 5–11 классы в лицей № 7, — рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Школа № 89 не так давно отметила своё 65-летие. Здание нуждалось в капитальном ремонте. Контракт на производство работ выиграла компания «Стройремонткомплекс 2000». Специалистам организации предстоит утеплить фасад здания, заменить инженерные системы, а также выполнить некоторые другие виды работ.

Отметим, в 2024 году власти Волгограда планируют привести в порядок школу № 64, а также спортзал гимназии № 7. Ранее в областном центре капитально отремонтировали корпус школы № 67 на ул. Римского-Корсакова и детский сад № 236 на ул. Кузнецова. В настоящее время завершаются работы во втором корпусе школы № 93 на ул. Туркменской.