Под Волгоградом открыли школу после коммунальной аварии

Фото сайта администрации Жирновского района
Общество 13.03.2024 08:00
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13.03.2024 08:00
Фото сайта администрации Жирновского района
В Жирновской школе с углубленным изучением отдельных предметов сегодня, 13 марта, возобновили очные занятия учеников. Об этом сообщил глава района Волгоградской области Александр Шевченко, передает V102.RU.Ранее, напомним, сообщалось, что из-за порыва в системе отопления пришлось закрыть школу на время проведения ремонтных работ. Накануне, 12 марта, последствия аварии были устранены, а школьники в этот день занимались в дистанционном формате.
Фото сайта администрации Жирновского района
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