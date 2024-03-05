В Волгограде седьмые сутки ищут 46-летнего мужчину в черном жилете

Бесследно пропал в Волгограде 46-летний местный житель, который ушел из дома почти неделю назад и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».

- Нужна помощь добровольцев в поиске Владимира Анатольевича Бондаренко, - сообщили волонтеры. - Он ушел из дома 28 февраля 2024 года.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см., нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Был одет: черный жилет, черная кофта, темно-серые джинсы, черно-серые кроссовки.

Все, кто видел этого человека или может помочь в его поисках, звоните: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото поискового отряда «ЛизаАлерт»