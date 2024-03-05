В Волгограде карточку с лучшими игроками «Ротора» продают за 10 млн рублей





Житель Центрального района Волгограда выставил на продажу раритетную карточку с фотографией и автографами лучших игроков «Ротора» Олега Веретенникова, Валерия Есипова, Валерия Бурлаченко, Владимира Нидергауса, Платона Захарчука и др. За столь ценную для болельщиков вещь волгоградец просит без рубля 10 миллионов.

В объявлении владелец карточки указал, что автографы у команды были взяты в 1998 году. Также продавец добавляет, что за товар ценители могут и поторговаться.

Напомним, в те памятные для болельщиков волгоградского «Ротора» годы команда стала серебряным призером чемпионата России.

9 ноября 1997 год на Центральном стадионе Волгограда прошел «золотой матч», собравший 25 000 зрителей, с участием «Ротора» и «Спартака». За победу волгоградской команды на поле тогда боролись Захарчук, Шмарко, Бурлаченко, Олеников, Беркетов, Жуненко, Зубко, Нидергаус, Веретенников, Есипов, Абрамов. Но, к сожалению, «Ротор», несмотря на горячую поддержку волгоградских болельщиков, уступил москвичам. Несмотря на это, болельщики до сих пор хранят об этом спортивном событии только самые теплые воспоминания.

– «Ротор» образца 90-х годов был одной из немногочисленных команд, которая могла помешать «Спартаку» прервать свою золотую серию, – отмечают болельщики волгоградского СК.

В том же 97-ом, всего за несколько дней до матча со «Спартаком», волгоградская команда под руководством Владимира Горюнова проиграла в 1/16 финала итальянскому «Lazio» и вылетела с кубка «УЕФА».

Скриншот: сайт Авито.