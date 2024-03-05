Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресов

В преддверии 8 Марта в Волгограде массово открываются точки по продаже цветов. Как сообщили V102.RU в мэрии, в этом году купить для женщин мимозы и тюльпаны можно во всех районах города.

- Всего в Волгограде утверждены более чем 140 таких торговых объектов, включенных в действующую схему размещения нестационарных торговых объектов, - рассказали в городской администрации. - Приобрети цветы можно не только в круглогодично работающих киосках и павильонах, но и на специализированных площадках, открывающихся в преддверии празднования Международного женского дня.

По традиции в Волгограде пройдет цветочная ярмарка. По данным мэрии, она уже начала свою работу на улице Советской рядом с Центральным рынком.





Адреса специализированных площадок в Волгограде:

Тракторозаводский район:

- на ул. Николая Отрады, у дома №20 (три точки);

- вблизи пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца (4 точки);

- на территории около рынка «Рассвет» (5 точек);

- ул. Николая Отрады, у дома №44;

- ул. Ополченская, 2.

Краснооктябрьский район:

- ул. 39-й Гвардейской, у дома №20а;

- ул. 39-й Гвардейской, у дома №24;

- ул. Библиотечная, у дома №16;

- на ул. им. Генерала Штеменко, у дома №44 (7 точек);

- на пересечении ул. им. Маршала Еременко и ул. им. Генерала Штеменко (3 точки);

- на пересечении ул. им. Маршала Еременко и пр. Металлургов (2 точки);

- на пересечении ул. Поддубного и пр. Металлургов (2 точки).

Дзержинский район:

- ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома №40;

- ул. Краснополянская, у дома №5а;

- пересечение ул. Краснополянской и ул. 51-ой Гвардейской Дивизии;

- ул. Голубинская, у здания №9а (вблизи перекрестка ул. Маршала Рокоссовского и ул. Ангарской);

- ул. Качинцев, у здания №124;

- ул. Качинцев, 87;

- ул. 30-летия Победы, у дома №70 (напротив ТРК «Парк Хаус»);

- площадка на ярмарке по ул. Ангарская, 55Б;

- площадка на ярмарке на пересечении ул. Константина Симонова и ул. Космонавтов;

- площадка на ярмарке по ул. Исторической,181Д;

- площадка на рынке «Русь» по ул. Краснополянской,2А.

Центральный район:

- на ул. им. Ткачева, напротив дома №11 (2 точки);

- пересечение ул. Советской и ул. Комсомольской;

- цветочная ярмарка на ул. Советской, рядом с Центральным рынком;

- ул. Новороссийская, 16;

- пересечение ул. Невской и ул. Новороссийской.

Ворошиловский район:

- ул. Елецкая, у дома №9;

- на ул. Елецкая, у здания №11а (2 точки);

- ул. им. Елисеева, у здания №13;

- ул. Кузнецкая, у здания №73;

- на ул. Елецкая, 10 (3 точки);

- ул. Рабоче-Крестьянская, 9/1;

- ул. Рабоче-Крестьянская, 33;

- в подземном переходе на станции «Профсоюзная» (2 точки).

Советский район:

- на пр-кте Университетский, вблизи дома №23 (2 точки);

- пр-кт Университетский, вблизи дома №25;

- на пр-кте Университетский, вблизи дома №69 (6 точек);

- пр-кт Университетский, вблизи дома №74;

- пр-кт Университетский, вблизи дома №95;

- пр-кт Университетский, остановка «Нефтяной техникум», по направлению в Центральный район;

- ул. Казахская, вблизи дома №8;

- ул. Казахская, вблизи дома №28;

- ул. Туркменская, вблизи дома №17;

- на ул. Туркменская, вблизи дома №19 (3 точки);

- р.п. Горьковский, вблизи дома №5 по ул. В. Терешковой;

- р.п. Горьковский, вблизи дома №166б по ул. Волгоградской.

Кировский район:

- ул. им. Курчатова, у жилого дома №18;

- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Энергоколледж» (2 точки);

- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард» по направлению в Красноармейский район (2 точки);

- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард» по направлению в Центральный район;

- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «107 школа» (2 точки);

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №59;

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №85;

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №111;

-ул. 64-й Армии, у жилого дома №125;

- ул. Колосовая, у автобусной остановки «Лавровая».

Красноармейский район:

- ул. Копецкого,10 (12 точек);

- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №39;

- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №33 (5 точек);

- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №39;

- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №45 (6 точек);

- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №49 (5 точек);

- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №48 (4 точки);

- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №50 (7 точек);

- ул. Пролетарская, у дома № 24 (7 точек).

Фото из архива ИА «Высота 102»