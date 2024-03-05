В Камышинском районе Волгоградской области открыли мемориальную плиту в честь погибшего в ходе спецоперации рядового Рената Рамазанова, сообщает V102.RU со ссылкой на сетевое издание «Уезд. Вести Камышинского района».

— Мемориальная плита появилась на фасаде петроввальской школы № 56, в которой учился погибший участник СВО Ренат Рахимжянович, — сообщает районное СМИ.

Уточняется, что в зоне боевых действий рядовой проявил себя как умелый боец и верный товарищ. В феврале 2023 года он возглавил мотострелковое отделение. 20 июня, занимая оборону под градом минометного огня, Рамазанов до последней секунды оставался на пункте управления. Посмертно удостоен ордена Мужества.

Напомним, что новость о гибели нашего земляка сообщили власти Камышина в июле прошлого года.

Фото: «Уезд. Вести Камышинского района»