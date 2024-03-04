Магнитная буря и температурные «качели» ждут волгоградцев на новой неделе

В Волгограде и области новая неделя принесет с собой резкие перепады температур. Если днем, наконец, горожане ощутят на себе устойчивый плюс, то ночью морозы могут доходить до -13 градусов. Вдобавок ко всему ожидается всплеск геомагнитной активности.

— Сегодня, 4 марта, по области сильных осадков не ожидается. Ветер северо-восточного направления с порывами до 14 м/с. В ночные часы за окном -3…-8º,при прояснении температура упадет до -11º, днем потеплеет уже до +3...+8º, в отдельных северо-восточных районах +3…-2º, — рассказали информагентству в региональном гидрометцентре. — Во вторник, 5 марта, в регионе без существенных осадков, в отдельных районах опустится туман. Ветер восточного направления 7-12 м/с. Ночью -4…-9º, при прояснении до -13º, днем +2...+7º, в отдельных северо-восточных районах +2…-3º.

В среду, 6 марта, также будет без осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 6-11 м/с. В ночные часы -4…-9º, при прояснении температура упадет до -13º, в дневной период +1...+6º, в отдельных северо-восточных районах +1…-4º.

В Волгограде сегодня установится облачная с прояснениями погода. Сильных осадков не будет, ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью -4…-6º, днем +4...+6º.

— Завтра в городе-герое без осадков, ночью слабый ветер, переменных направлений, после обеда его скорость составит 5-10 м/с. Ночью по городу -5...-7º, днем +2...+4º, — добавили в областном ЦГМС. — 6 марта в областном центре без существенных осадков, ветер восточного направления 5-10 м/с. Ночью -4...-6º, днем +3...+5º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 4 по 10 марта будет облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков минимальна. Самыми теплыми днями на новой неделе окажутся понедельник, вторник и среда. В эти дни дневная температура составит +2 градуса. Самые холодные ночи — во торник, пятницу и воскресенье. Температура в эти сутки не поднимется выше -5 градусов. Сегодня волгоградцев предупреждают о магнитной буре силой четыре балла.

Фото: архив ИА «Высота 102»