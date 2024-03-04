Общество

Магнитная буря и температурные «качели» ждут волгоградцев на новой неделе

Общество 04.03.2024 10:06
0
04.03.2024 10:06


В Волгограде и области новая неделя принесет с собой резкие перепады температур. Если днем, наконец, горожане ощутят на себе устойчивый плюс, то ночью морозы могут доходить до -13 градусов. Вдобавок ко всему ожидается всплеск геомагнитной активности. 

— Сегодня, 4 марта, по области сильных осадков не ожидается. Ветер северо-восточного направления с порывами до 14 м/с. В ночные часы за окном -3…-8º,при прояснении температура упадет до -11º, днем потеплеет уже до +3...+8º, в отдельных северо-восточных районах +3…-2º, — рассказали информагентству в региональном гидрометцентре. — Во вторник, 5 марта, в регионе без существенных осадков, в отдельных районах опустится туман. Ветер восточного направления 7-12 м/с. Ночью -4…-9º, при прояснении до -13º, днем +2...+7º, в отдельных северо-восточных районах +2…-3º.

В среду, 6 марта, также будет без осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 6-11 м/с. В ночные часы -4…-9º, при прояснении температура упадет до -13º, в дневной период +1...+6º, в отдельных северо-восточных районах +1…-4º.

В Волгограде сегодня установится облачная с прояснениями погода. Сильных осадков не будет, ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью -4…-6º, днем +4...+6º.

— Завтра в городе-герое без осадков, ночью слабый ветер, переменных направлений, после обеда его скорость составит 5-10 м/с. Ночью по городу -5...-7º, днем +2...+4º, — добавили в областном ЦГМС. — 6 марта в областном центре без существенных осадков, ветер восточного направления 5-10 м/с. Ночью -4...-6º, днем +3...+5º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 4 по 10 марта будет облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков минимальна. Самыми теплыми днями на новой неделе окажутся понедельник, вторник и среда. В эти дни дневная температура составит +2 градуса. Самые холодные ночи — во торник, пятницу и воскресенье. Температура в эти сутки не поднимется выше -5 градусов. Сегодня волгоградцев предупреждают о магнитной буре силой четыре балла.  

Фото: архив ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.03.2024 15:46
Общество 04.03.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 15:04
Общество 04.03.2024 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 14:06
Общество 04.03.2024 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.03.2024 11:55
Общество 04.03.2024 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 11:18
Общество 04.03.2024 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 09:31
Общество 04.03.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 09:17
Общество 04.03.2024 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 06:25
Общество 04.03.2024 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 20:27
Общество 03.03.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 19:48
Общество 03.03.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 19:08
Общество 03.03.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 17:31
Общество 03.03.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 16:37
Общество 03.03.2024 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 14:15
Общество 03.03.2024 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 13:15
Общество 03.03.2024 13:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:46
Купеческий особняк в центре Волгограда спасают от обрушенияСмотреть фотографии
15:04
Метеорологи рассказали, когда волгоградцам доставать летнюю резину из гаражейСмотреть фотографии
14:06
Сын Героя России Ирины Яниной из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
13:09
Двоих волгоградцев обвиняют в убийстве медсестры из-за квартирыСмотреть фотографии
12:42
Банк Уралсиб выплачивает клиентам Киви Банка только страховое возмещениеСмотреть фотографии
11:59
Лежачий инвалид погиб на пожаре в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде псу с отрубленными лапами собрали за вечер 100 тыс. рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:18
«Ходим в резиновых сапогах»: фекальное озеро появилось в девятиэтажке в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
В Волгограде перепроверят планы развития региона после послания президента РФСмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской области за гибель двоих человек в ДТП осудили женщину-водителяСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде точечно увеличили скорость интернета в одном из южных районовСмотреть фотографии
10:20
«Спартак» уверенно победил в ватерпольной СуперлигеСмотреть фотографии
10:06
Магнитная буря и температурные «качели» ждут волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области четвертые сутки ищут пропавшую пенсионеркуСмотреть фотографии
09:17
Александра Пахмутова опубликовала фото с замгубернатора Зиной МержоевойСмотреть фотографии
08:02
Матч «Ротора» и «Уфы» стал самым посещаемым во Второй лигеСмотреть фотографии
06:25
«А что это с ним?»: в Волгограде обновленный памятник морякам порыжелСмотреть фотографии
21:32
Под Волгоградом малыш выпил «Крот» для прочистки трубСмотреть фотографии
21:12
«В бой шли одни старики»: главный тренер объяснился за поражение «Ротора»Смотреть фотографии
20:27
Онкобольной из Михайловки получил лекарства после проверки СКСмотреть фотографии
19:48
Отец погибшего на СВО Героя России посетил в Волгограде Аллею СлавыСмотреть фотографии
19:08
«Однажды вез на своих плечах 60 килограммов»: курьер-велосипедист рассказал о работе в дождь и снег в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:20
«Зря мерзли?»: «Ротор» проиграл в первом домашнем матче 2024 года «Уфе»Смотреть фотографии
17:31
В Волгограде объявили сбор средств собаке с отрубленными лапамиСмотреть фотографии
16:37
Волгоградцев ждет усеченная рабочая неделяСмотреть фотографии
15:58
«Куда мы катимся?»: в Волгоградской области яйца за год подорожали на 83%Смотреть фотографии
15:11
Под Волгоградом в первый день весны 35-летний мужчина зарезал другаСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде выборы Президента связали со звездамиСмотреть фотографии
13:54
Женщину и ребенка госпитализировали после пожара в коммуналке ВолгоградаСмотреть фотографии
13:15
Мизулина потребовала найти угрожавших расправой школьникам ВолжскогоСмотреть фотографии
 