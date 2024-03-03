Фото Xolidayboy VK.com
Общество 03.03.2024 12:22
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03.03.2024 12:22
Фото Xolidayboy VK.com
В Волгограде проданы практически все билеты на концерт певца Xolidayboy, который планируется провести 17 марта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Яндекс Афишу, уже реализованы билеты в фан-зону и на танцпол. Осталось лишь около пяти десятков свободных мест на балконе Кроп Арены.Напомним, ранее концерту исполнителя в Волжском, который планировалось провести в прошлом году, воспротивилась общественность. Запретить выступление певца потребовал доброволец из зоны СВО, которого поддержала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В итоге концерт отменяли дважды.
Фото Xolidayboy VK.com
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