Глава СК поручил разобраться с отсутствием лекарств у онкобольного из Михайловки

Общество 26.02.2024 15:42
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26.02.2024 15:42
Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК по Волгоградской области Дмитрию Буравцову разобраться с ситуацией, в которую попал онкобольной из Михайловки.
Поводом для вмешательства главы СК РФ стал материал информагентства «Нет сил терпеть»: дальнобойщик из Михайловки с раком головного мозга остался без лекарств», опубликованный 24 февраля. Родные 57-летнего Сергея Горина рассказали корреспонденту V102.RU об отсутствии препаратов, которые были выписаны мужчине, перенесшему операцию на головном мозге. Дальнобойщик из Михайловки возил гуманитарные грузы в ДНР и ЛНР, пока однажды не почувствовал себя плохо. Обследование выявило страшное заболевание – меланому левой лобной доли головного мозга.
Мужчину прооперировали в областном онкодиспансере, он прошел лучевую терапию, после чего ему выписали два препарата по льготе - вемурафениб и кобиметиниб, которые он должен был получать в течение 3 месяцев с начала февраля. Однако в Михайловской ЦРБ онкобольному заявили, что таких лекарств нет. При том, что препараты очень дорогие - от 30 до 50 тысячи рублей, родные готовые были приобрести одно из лекарств за свой счет, но не могут это сделать, так как в онкодиспансере не выписали рецепт. На фоне отсутствия лечения состояние мужчины ухудшается и он страдает от сильных болей.
В период подготовки публикации о Сергее Горине в облздраве корреспондента V102.RU заверили, что препараты закуплены и направлены в аптеку, а пациента пригласят для их получения.
Исполнение поручение главы СК, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в следственном комитете.
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