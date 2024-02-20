Общество

«В полях волки воют»: в Волгоградской области жители винят в упадке села разбитую дорогу

Общество 20.02.2024 07:50
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20.02.2024 07:50



Разбитая дорога к поселку Новосельский Новоаннинского района Волгоградской области приводит в отчаяние местных жителей, которые видят в нерешенной дорожной проблеме главную причину упадка села. Небольшой ямочный ремонт, по их словам, ситуацию не спасает.

– Дорога Панфилово – Новосельский протяженностью 6371 метр уже год находится в подчинении комитета транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области. Дорога находится в ужасном состоянии. По ямам передвигаться можно на тракторе или на лодке, так как машины тонут, – говорится в письме, которое поступило в редакцию V102.RU.

В декабре 2022 года информагентство уже писало о состоянии этой дороги, которая связывает Новосельский с районным центром. Тогда сообщалось, что население поселка катастрофически сокращается, потому что вся молодежь уезжает в города от безысходности. Уже тогда из 424 жителей в поселке оставалось около 280 человек. Местные считают, что их село гибнет именно из-за дороги, которая рассыпается на глазах. Из-за этого, по их словам, в поселок не хотят везти товары и ездить автобусы. Также они боятся, что пожарные и скорые по такой дороге не смогут вовремя прийти на помощь. 

– Частичного ямочного ремонта хватает на один месяц. За 45 лет не было ни разу капитального ремонта («молода еще»). Кругом один ответ - нет финансов или возможностей. Население в отчаянии, – говорится в письме. – Вся наша жизнь через эту дорогу. Раньше наше предприятие десятки лет было лучшим семеноводческим хозяйством в области, а сейчас в полях волки воют. В комитете транспорта нам ответили, что в приоритете дорога на Алексеевку и Красный Октябрь Алексеевского района. А мы что - не люди? Как выживать, жить и доживать? Без дороги деревня с вековой историей просто исчезнет.


Дорогу к поселку Новосельский построили в 1982 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Ранее сообщалось, что в 2015 и 2017 годах жители сами латали дорогу кирпичами. Какое-то время ездить стало сносно, но вскоре ямы появились вновь. Обращались жители и в прокуратуру, которая также настаивала на ремонте дороги, но этого так и не произошло.

Ранее дорога была в районном подчинении, где из-за скудности бюджета найти денег на ее капитальный ремонт не смогли. В конце 2022 года стало известно, что дорогу передали безвозмездно в собственность администрации Волгоградской области. С 2023 года содержание и ремонт указанной автодороги осуществляет подведомственный облкомтрансу ГБУ «Волгоградавтодор».

– В августе - сентябре 2023 года здесь провели ямочный ремонт на протяжении 3-3,5 км – это половина дороги. На оставшейся половине ездить невозможно, – рассказывают жители.

В подтверждение своих слов они прислали виды дороги, которые сняли 22 декабря 2023 года. По их словам, сейчас ямы забиты снегом, поэтому передвигаться по дороге еще можно. Но люди с ужасом ждут весны, потому что снег растает, а ямы станут еще больше.


В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области на запрос V102.RU по дороге п.Панфилово – п.Новосельский ответили следующее:

После принятия объекта на содержание, дорожники выполнили ямочный ремонт. В настоящее время разрабатывается рабочая документация на ремонт участка данной дороги. До начала ремонтных работ будет продолжено содержание объекта. С наступлением благоприятных погодных условий запланирован ямочный ремонт.

Фото и видео жителей поселка Новосельский

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