В Волгограде 17 УК накажут за лед во дворах

Общество 17.02.2024 12:02
0
17.02.2024 12:02
В Волгограде продолжается проверка работы УК по расчистке придомовых территорий от снега и наледи на кровлях многоквартирных домов во всех районах города. Накануне по итогам очередного обследования в адрес 16 УК, обслуживающих ряд дворов Кировского, Советского, Центрального и Тракторозаводского районов, было направлено 23 уведомления из-за ленивых коммунальщиков, сообщили V102.RU в администрации города. Среди них: ООО «Вега-сервис», ООО «Эксплуатационная служба», ООО «Наш город», ООО «Домхолл», ООО «УК Жемчужина», ООО «УК Планета», ООО «Волжский край», ООО «Уником», ООО «Управление34», ООО «Волгаэксперт», ООО УК Омега», ООО «ЦентрВолга», ООО «Ангарское», ООО «Перспективы ЖКХ», ООО «Афина», ООО «УО г.Волгограда», ООО «УК ТЗР». В соответствии с законодательством организации, не исправившие нарушения в течение суток, привлекаются к административной ответственности с наложением штрафа до 30 тысяч рублей. Например, ООО «УК Планета» грозит штраф за некачественную очистку придомовых территорий в Советском районе.Ранее управление «Жилищная инспекция Волгограда» уже привлекла к административной ответственности недобросовестные УК за нарушения в части обслуживания и ремонта жилищного фонда, в том числе подвальных помещений, входных групп, кровель и др. Общая сумма штрафа в отношении 11 УК и ТСЖ составила почти 1,5 миллиона рублей.
В поликлинике под Волгоградом отремонтируют лифт после жалоб онкобольных17.02.2024 16:11
Общество 17.02.2024 16:11
«И без окон, без дверей»: волгоградцы требуют комфортных остановок17.02.2024 15:00
Общество 17.02.2024 15:00
«Мороз по коже»: под Волгоградом моржи устроили заплыв в ледяной Ахтубе17.02.2024 14:06
Общество 17.02.2024 14:06
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО кадрового военного Александра Чернова17.02.2024 13:34
Общество 17.02.2024 13:34
Волгоградцев предупредили о помехах в телевизоре с 21 февраля17.02.2024 10:34
Общество 17.02.2024 10:34
Росстат: отток населения Волгоградской области снизился до 1738 человек17.02.2024 09:25
Общество 17.02.2024 09:25
«Динамо-Синара» объявило конкурс лучшей афиши матча17.02.2024 08:03
Общество 17.02.2024 08:03
«По-русски не говорит»: потерявший память мужчина пропал в СНТ Волгограда17.02.2024 06:55
Общество 17.02.2024 06:55
В школе № 16 Волгограда увековечили память погибших в СВО офицеров17.02.2024 06:16
Общество 17.02.2024 06:16
Какие сюрпризы волгоградцам приготовила погода на выходные16.02.2024 20:57
Общество 16.02.2024 20:57
Концерты, выставки и стендап-шоу: что посетить на выходных в Волгограде16.02.2024 20:05
Общество 16.02.2024 20:05
В Волгоградской области малыш обварился кипятком. Ребенка эвакуировали санавиацией16.02.2024 19:53
Общество 16.02.2024 19:53
Ночной ремонт дорог стартует в Волгограде: список адресов16.02.2024 18:14
Общество 16.02.2024 18:14
Волгоградцы безжалостно выбрасывают русских классиков на помойку16.02.2024 17:47
Общество 16.02.2024 17:47
Сталактиты разрослись на чердаке жилого дома с дырявой крышей в Волгограде16.02.2024 16:57
Общество 16.02.2024 16:57