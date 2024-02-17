Общество

В Волгограде 17 УК накажут за лед во дворах

Общество 17.02.2024 12:02
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17.02.2024 12:02


В Волгограде продолжается проверка работы УК по расчистке придомовых территорий от снега и наледи на кровлях многоквартирных домов во всех районах города. Накануне по итогам очередного обследования в адрес 16 УК, обслуживающих ряд дворов Кировского, Советского, Центрального и Тракторозаводского районов,  было направлено 23 уведомления из-за ленивых коммунальщиков, сообщили V102.RU в администрации города.
Среди них: ООО «Вега-сервис», ООО «Эксплуатационная служба», ООО «Наш город», ООО «Домхолл», ООО «УК Жемчужина», ООО «УК Планета», ООО «Волжский край», ООО «Уником», ООО «Управление34», ООО «Волгаэксперт», ООО УК Омега», ООО «ЦентрВолга», ООО «Ангарское», ООО «Перспективы ЖКХ», ООО «Афина», ООО «УО г.Волгограда», ООО «УК ТЗР». В соответствии с законодательством организации, не исправившие нарушения в течение суток, привлекаются к административной ответственности с наложением штрафа до 30 тысяч рублей. Например, ООО «УК Планета» грозит штраф за некачественную очистку придомовых территорий в Советском районе.
Ранее управление «Жилищная инспекция Волгограда» уже привлекла к административной ответственности недобросовестные УК за нарушения в части обслуживания и ремонта жилищного фонда, в том числе подвальных помещений, входных групп, кровель и др. Общая сумма штрафа в отношении 11 УК и ТСЖ составила почти 1,5 миллиона рублей.


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