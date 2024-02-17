«Динамо-Синара» объявило конкурс лучшей афиши матча

В «Динамо-Синара» объявили о начале детского конкурса на создание лучшей афиши к игре бело-голубых со «Ставропольем» в рамках Суперлиги, намеченной на 14 марта.Прием творческих работ начался 16 февраля и продлится по 7 марта. Автора самой лучшей работы, чей вариант и окажется на официальном постере к матчу, определит голосование, которое состоится в телеграм-канале ГАУ ДО ВО «СШ по гандболу «Динамо», странице VK.com «Динамо-Синары» и в сообществе болельщиков команды «Вместе с Динамо» VK.com. Рисунки можно оставлять в комментариях в соцсетях волгоградского клуба под соответствующим постом.Три победителя конкурса станут обладателями специальных призов. Все участники получат шанс пообщаться со спортсменками и подарить свою работу гандболисткам на открытой тренировке.