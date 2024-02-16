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Концерты, выставки и стендап-шоу: что посетить на выходных в Волгограде

Общество 16.02.2024 20:05
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16.02.2024 20:05


После тяжелой рабочей недели каждый из нас мечтает расслабиться. Чтобы действительно отдохнуть, разгрузиться и забыть обо всех делах, которые ждут на предстоящей неделе, не обязательно оставаться дома. V102.RU публикует программу городских мероприятий на любой вкус, чтобы вы смогли провести выходные не только с пользой, но и подняли настроение себе и своим близким.

Суббота, 17 февраля

Свой первый выходной можно начать всей семьей в Центральном парке культуры и отдыха на катке, который начнет свою работу для всех желающих с 10:00. Стоимость дневного билета составит 300 рублей, вечерний сеанс обойдется в 350 рублей.

После похода на каток вы можете порадовать своих детей кукольным спектаклем, который пройдет здесь же в парке. Сеансы запланированы на 11:00 и 15:00.

Также в Центральном парке в 13:00 состоится турнир по «валенкоболу» на футбольном поле. Вечером на катке пройдет пижамная вечеринка, на которой разыграют призы и подарки. 


Любители менее активного отдыха также найдут для себя занятия в эту субботу. 

Вечером в кафе «Книжный» в библиотеке Максима Горького в 19:00 откроется вечер поэзии «Откровение» - встреча двух поэтов из Калининграда и Волгограда в сопровождении музыкантов. Вход на мероприятие свободный. 

Музей Машкова на проспекте Ленина, 21 представляет на выбор сразу несколько мероприятий – экскурсию по выставке «Я почти рядом», проект «Исследователь искусства», обзорную экскурсию по экспозициям выставочного зала, мастер-класс «Вольная копия». Информация о стоимости и времени работы арт-пространств размещена на сайте музея


Новый экспериментальный театр на улице Мира, 5 в 19:00 станет площадкой для комедии «Страсти по Тилю» Григория Горина. Цены и наличие билетов можете узнать по ссылке

В Cultura Concert Hall на набережной 62-ой Армии, 6 также в 19:00 ждут любителей рока на «Трибьют-шоу Король и Шут: Король вечного сна». Билеты вы можете приобрести здесь

В баре «Друзья» в 20:00 ждут любителей стендапа. Стоимость билетов стартует от 330 рублей. Специальным гостем шоу выступит участница «Камеди Баттл» Ольга Гульчак. 

Воскресенье, 18 февраля

В воскресенье парк ЦПКиО все снова ждет гостей на ледовый каток и кукольное представление, которые пройдут в то же время - 10:00, 11:00 и 15:00 соответственно. В 16:00 для гостей парка приготовили интерактивные конкурсы с призами. На празднике организуют СВОП-ярмарку, где можно обменять уже прочитанные книги на новые. 

 

На базе Волгоградского планетария в воскресенье, 18 февраля, вас ждут множество интересных программ: 

12:00 – «Динозавры и Путеводные звезды»;

14:00 – «В глубинах космоса и Космическая история России»;

18:00 – «Путеводные звезды и Разноцветная Вселенная». 

Цены на билеты варьируются от 350 до 400 рублей. Вы можете их оплатить «Пушкинской картой».

НЭТ представит комедийную историю «Божьи одуванчики» Андрея Иванова. В центре сюжета – две одинокие женщины, сестры, которые, несмотря на житейские трудности, не потеряли чувства юмора, умеют мечтать и не теряют надежды на счастье. Начало в 13:00.

В воскресенье в 14:00 в Волгоградской областной библиотеке для молодежи пройдет фестиваль «Книгуруми», приуроченный к Международному дню книгодарения. Библиотека запланировала одноименный книжный фестиваль. Для любителей чтения приготовили разнообразные познавательные и развлекательные программы. Вход свободный.


«Лебединое озеро» соберет всех любителей балета в Волгоградском государственном театре «Царицынская опера». Начало представления в 17:00. Стоимость билетов от 200 до 1000 рублей. 

В баре «Друзья» в 20:00 пройдет комедийно-психологического шоу, где комики разберут проблемы гостей. Стоимость билетов начинается от 330 рублей. 

Приятным окончанием выходных станет рок-концерт в Волгоградской филармонии по улице 62-ой Армии, 4 под названием «Классика рока». Волгоградский академический симфонический оркестр под управлением Эдуарда Дядюры исполнит композиции легендарных групп Queen, The Rolling Stones, Scorpions, Pink Floyd, Metallica, Rammstein и The Beatles.

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