Ночной ремонт дорог стартует в Волгограде: список адресов

Дорожные службы приступают к ремонту дорог в Волгограде, на которых после холодной и капризной погоды образовались многочисленные ямы и трещины. Как сообщили V102.RU в мэрии, уже в ночь с 16 на 17 февраля рабочие будут заделывать поврежденные участки дорожного покрытия литым асфальтобетоном.

- С установлением в Волгограде бесснежной погоды дорожные предприятия в рамках содержания улично-дорожной сети возобновили работы по устранению локальных дефектов на дорожном покрытии. В основном работы ведутся в ночной период, однако на участки с небольшой интенсивностью движения дорожные бригады выходят и в дневные часы. Температура и состав используемого материала таковы, что позволяют проводить работы даже на влажном покрытии и при температуре окружающего воздуха до -10 градусов, - сообщили в горадминистрации.

Так, в ночь с 16 на 17 февраля и в выходные работы запланированы на участках дорог по улицам Неждановой, Череповецкой и Ленкоранской в Ворошиловском районе, Лазоревой, Кирова в Кировском районе, Третьей продольной магистрали в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах.

В течение следующей недели бригады выйдут на проспект Героев Сталинграда в Красноармейском районе, проспект Университетский, улицы Казахскую, Чебышева, Новосибирскую, Полухина в Советском районе, улицы Бакинскую, Порт-Саида, Невскую, Комсомольскую в Центральном районе, запланированы также работы на улицах Еременко и Ополченской в Тракторозаводском районе.

В мэрии пояснили, что в случае выявления каких-либо недостатков на дорогах, которые были отремонтированы в течение последних 3-4 лет, их устранение произведет подрядная организация в рамках гарантийных обязательств за счет собственных средств.

- Работы с применением литого асфальта являются временной мерой, которая помогает обеспечить безопасный проезд в межсезонный период – по погодным условиям в это время использование уплотняемых горячих асфальтобетонных смесей в силу требований технологии не представляется возможным, - пояснили в администрации.

В связи с начинающимся дорожным ремонтом водителей просят набраться терпения и не терять бдительность на таких участках.

В мэрии напомнили, что полноценный дорожный ремонт с проведением восстановительных работ и замены асфальтобетонного покрытия начнется с наступлением устойчивой теплой и сухой погоды.

Фото из архива ИА «Высота 102»