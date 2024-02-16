Волгоградцы безжалостно выбрасывают русских классиков на помойку

Жители Волгограда ежедневно выбрасывают на помойку сотни книг. Среди отходов можно найти собрания сочинений русских классиков, духовную литературу, а также различные учебники в хорошем состоянии, сообщает V102.RU.

- Чаще всего жители отправляют в контейнеры учебную и художественную литературу, реже – документальную, научную и справочную. Встречаются на сортировочных линиях даже религиозные книги, - рассказали информагентству в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоЦентр».





Из контейнеров ненужные книги вместе с другим мусором попадают на мусоросортировочный комплекс, где их отбирают из общей массы отходов. Здесь отмечают, что выброшенные книги находятся в достаточно хорошем состоянии и могли бы еще «пожить». Однако после соприкосновения с отходами их участь предрешена.

- Такие книги попадают в макулатуру, прессуются в тюки и направляются на переработку, - сообщили в компании.





Трудно сказать, почему горожане не хотят искать книгам новый дом, а просто безжалостно выбрасывают их в ближайшую мусорку. Напомним, что во многих парках сегодня есть общественные библиотеки, куда можно принести ненужные книги. К примеру, есть такие места в Александровском саду у собора Александра Невского и в горсаду. Можно оставить книги на других точках буккроссинга или передать их в дар через сайты бесплатных объявлений.

Региональный оператор в ближайшее время откроет свою полку буккросинга в центральном абонучастке на улице Краснознаменская, 12.

Фото пресс-службы ООО «ЭкоЦентра»

