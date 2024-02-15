Массовая драка на юге Волгограда: двое задержаны

Полиция проводит проверку по факту конфликта в Красноармейском районе, в котором пострадали два человека и машина скорой помощи. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел ночью 15 февраля. В правоохранительные органы поступила информация о драке во дворе дома на юге Волгограда.

– Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двоих мужчин, один из которых нанес телесные повреждения двоим своим оппонентам и кулаком повредил лобовое стекло автомашины скорой помощи, – пояснили в ведомстве.

Мужчина доставлен в отдел полиции, где на него составлен административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ. Кроме того, проводится проверка по факту причинения травм двоим участникам конфликта и повреждения имущества.

Работники скорой помощи в конфликте не участвовали и не пострадали, заявлений в полицию от них не поступало, подчеркнули в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, ранее об инциденте сообщили в службе скорой помощи. На улице Зерноградская произошла драка, в результате которой травмы получили два человека. Врачи оказали помощь пострадавшим, несмотря на то, что один из агрессивных участников конфликта повредил стекло машины скорой.