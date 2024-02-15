Жителей Волгограда возмутил факт загрязнения нового сквера точками общепита, прилегающими к нему. Черные кучки угля раскиданы на задворках павильона, расположенного рядом с пересечением улицы 7-ая Гвардейская и проспекта Ленина, где готовят еду в том числе на углях.



– Новая плитка уже черная. Разве так можно? Пусть утилизируют уголь, как положено, – негодуют горожане.



Напомним, на территории в районе 7-ой Гвардейской – по обе стороны до улицы Коммунистической – в прошлом году начались работы по обустройству сквера. В планах городских властей – реконструировать участок улицы, в том числе до верхнего яруса Набережной.

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