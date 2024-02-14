Жители Котово Волгоградской области массово скупают соль

– Сколько мне нужно взять с собой соли, чтобы дойти из Серино, где вообще ничего не обрабатывается, полтора километра? – спрашивает один из пользователей соцсети.
Еще одна возмущенная жительница Котово рассказала о том, как она с маленьким ребенком и, будучи на шестом месяце беременности, упала на скользкой дорожке, едва выйдя из дома.
При этом в администрации города заверяют, что город обрабатывается от наледи.
– По результатам административной проверки дворовых территорий МКД и тротуаров по городу было проведено выездное оперативное совещание со всеми руководителями УК и «Городского хозяйства». С 4.00 утра три единицы техники вышли на отсыпку дорог и тротуаров. УК провели отсыпку дворовых территорий. С 16.00 МБУ «Городское хозяйство» проведет повторную отсыпку всех асфальтированных дорог, – сообщала накануне в телеграм-канале глава городского поселения Наталья Ефимченко.
Но не все горожане заметили результаты работы городских служб по обработке города антигололедными материалами.