Жители Котово Волгоградской области массово скупают соль





Жители города Котово Волгоградской области, уставшие ждать от городских властей обработки дворов и тротуаров от наледи, решили самостоятельно бороться с гололедом подручными средствами и бросились в магазины за солью.

Жители города Котово Волгоградской области, уставшие ждать от городских властей обработки дворов и тротуаров от наледи, решили самостоятельно бороться с гололедом подручными средствами и бросились в магазины за солью.

– Ехала сейчас от 2-й школы до 1-й и от спорткомплекса по Мира в сторону Серино, это ужасно! Не хватает своего транспорта, неужели нельзя попросить у соседних районов, чтоб обработать дороги? – возмущается одна из жительниц, опубликовавшая свой пост сегодня утром. – возмущается одна из жительниц, опубликовавшая свой пост сегодня утром.

Фото Общественный контроль города Котово/t.me: дороги в Серино

Как сообщает V102.RU, предложение выходить на улицы с пачкой соли и посыпать ею свой путь, прозвучало в городском телеграм-канале Общественный контроль города Котово. В итоге котовчане столкнулись с тем, что соль в магазинах стали активно раскупать. Впрочем, такой метод подошел не всем.спрашивает один из пользователей соцсети.Еще одна возмущенная жительница Котово рассказала о том, как она с маленьким ребенком и, будучи на шестом месяце беременности, упала на скользкой дорожке, едва выйдя из дома.При этом в администрации города заверяют, что город обрабатывается от наледи.– сообщала накануне в телеграм-канале глава городского поселения Наталья Ефимченко.Но не все горожане заметили результаты работы городских служб по обработке города антигололедными материалами.